Перевод белорусского оппозиционного журналиста Романа Протасевича и его девушки, россиянки Софии Сапеги под домашний арест нельзя сравнивать с полноценным освобождением. Об этом в Telegram 25 июня заявила лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская.

"То, что Роман и София переведены под домашний арест и не находятся за решеткой, – это хорошая новость. Но домашний арест – это не свобода, они все еще под обвинением, за каждым их шагом все еще следят надзиратели. А значит, они все еще в заложниках. Мы на связи с родителями Романа – им ничего не сообщают о сыне, не дают общаться с ним. Они убеждены, что режим ведет игру, используя жизни Ромы и Софии", – отметила Тихановская.





По ее словам, в белорусских тюрьмах продолжаются пытки политзаключенных.





"Мы все помним, что в тюрьме находится более 500 признанных политзаключенных и еще тысячи людей проходят по надуманным и политически мотивированным обвинениям. Им в камеры до сих пор заливают хлорку, им нечем дышать вдесятером в камерах на двоих человек, их до сих пор пытают в "пресс-хатах". И мы не допустим торга жизнями и судьбами заключенных, ведь только так мы добьемся свободы для каждого из этих невинных людей", – подчеркнула Тихановская.





В штабе Тихановской предполагают, что Сапегу и Протасевича могли перевести из СИЗО под домашний арест, чтобы смягчить западные санкции в отношении Беларуси.







