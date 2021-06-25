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Поротников: «Основной мотив изменения меры пресечения – манипуляции и демотивация протестного большинства народ»

Руководитель аналитического центра Belarus Security Blog – о переводе под домашний арест политзаключенных Романа Протасевича и Софьи Сапеги.

Поротников: «Основной мотив изменения меры пресечения – манипуляции и демотивация протестного большинства народ»
Андрей Поротников перечисляет, какие выводы делает из случившегося:

- это политическое решение, которое принималось на высшем уровне;

- оно было ожидаемо после встречи Макея-Лаврова, как не станет неожиданностью и передача Сапеги российской стороне несколько позже;

- такие решения согласовываются несколько недель со всеми заинтересованными ведомствами, после чего решение утверждает Лукашенко;

- тот факт, что перевод на домашний арест состоялся на следующий день после введения секторальных санкций ЕС – интересное совпадение;

- это совпадение надо использовать в качестве аргумента «санкции работают»;

- основной мотив изменения меры пресечения – манипуляции и демотивация протестного большинства народа;

- Значение имеет то, что человек говорит и делает находясь на свободе и в безопасности, а не в тюрьме под принуждением. поэтому кто предатель, а кто нет – это вопрос для будущего.
Андрей Поротников
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