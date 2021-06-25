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Политзаключенного Владимира Неронского 34 дня держали в ШИЗО

Политзаключенного Владимира Неронского наказывают за каждое нарушение правил несколькими сутками в штрафном изоляторе, сообщают правозащитники "Весны".


Мужчину выпускают на день-два, а потом снова сажают в изолятор. Всего Неронский провел в ШИЗО уже 34 дня.

Ранее жена политзаключенного рассказала, что его лишили продуктовых передач до 4 августа. 

В исправительной колонии №15 под Могилевом, где он отбывает трехлетний срок заключения, Неронскому платят за работу 2 рубля в месяц.

Сам он не сдается и передает: "Они уже поняли, что меня не сломить".

Неронский — автор ютуб-канала "Слуцк для жизни". Его задержали еще до выборов 2020 года. Именно с суда над ним началось рассмотрение "дела Тихановского". 

Писать Владимиру Неронскому можно по адресу: ИК №15, 213105, Могилев, п/о Вейно, Славгородское шоссе, 183.
Источник: euroradio.pl
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