+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Одобрям-с! Посмотрите, сколько "народных" избранников голосовали за перенос выборов

Сегодня в парламенте страны был важный день — "народные" избранники принимали решение, относительно изменений в главный Закон страны.

В частности, речь шла о введении в стране единого дня голосования по выборам депутатов местных Советов и Палаты представителей. В случае принятия решения местные выборы, которые должны пройти не позднее января 2022 года, будут перенесены на 2023 год - власть внесла такую поправку, чтобы любые выборы отнести на максимально поздний срок.

Результаты голосования такие: все 105 депутатов, принявших участие в голосовании изменения поддержали, воздержавшихся нет, проголосовавших против — тоже ноль. Вот так это выглядело на табло:


Как вам такое депутатское единодушие?
 
Кстати, это было первое чтение по этому вопросу, второе — через несколько месяцев, после свое слово скажет Совет Республики.
Источник: blizko.by
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
Ура, санкции! Так победим
Анатолий Лебедько
Цветы с Окрестина | Любовь сильнее насилия!
Канапацкая Ганна
На отставку Виктора Шеймана
Павел Знавец
ВІДЭА, якое варта паглядзець кожнаму...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]