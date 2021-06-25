Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи вакцинировался первой дозой вакцины против коронавируса. Ему был сделан укол иранской вакциной COV Iran Barakat, пишет агентство ISNA.





82-летний Хаменеи согласился иммунизироваться только отечественным COVID-препаратом. При этом он настоял, что получит вакцину, встав в общую очередь.





В Иране тестировать COV Iran Barakat начали в конце декабря.





На прошлой неделе препарат был одобрен национальным регулятором для экстренного применения.