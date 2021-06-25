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Верховный лидер Ирана привился местной COVID-вакциной по общей очереди

У Али Хаменеи было два условия – прививаться иранской вакциной и он не должен быть вакцинирован вне очереди.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи вакцинировался первой дозой вакцины против коронавируса. Ему был сделан укол иранской вакциной COV Iran Barakat, пишет агентство ISNA.

82-летний Хаменеи согласился иммунизироваться только отечественным COVID-препаратом. При этом он настоял, что получит вакцину, встав в общую очередь.

В Иране тестировать COV Iran Barakat начали в конце декабря. 

На прошлой неделе препарат был одобрен национальным регулятором для экстренного применения.
Источник: korrespondent.net
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