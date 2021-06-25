+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Егоров: Власти могут пойти на национализацию предприятий с западным капиталом

Но это все равно что «бомбить Воронеж», заявил «Белорусскому партизану» старший аналитик Центра европейской трансформации Андрей Егоров.

Егоров: Власти могут пойти на национализацию предприятий с западным капиталом
– Как вы оцениваете секторальные санкции со стороны ЕС? С одной стороны, они затрагивают важнейшие отрасли белорусской экономики, с другой – если разобраться, там немало изъятий.

– Нужно еще время, чтобы подробнее разобраться с положениями, которые касаются пакета секторальных санкций. Часть товарных позиций действительно выпадает – например, по калийным удобрениям. 

Но в любом случае новые санкции выглядят довольно серьезно, т.к. затрагивают ключевые сектора белорусского экспорта, ограничивают предоставление финансовых средств Беларуси.

Поэтому новые санкции в любом случае будут иметь существенное влияние на экономическую ситуацию в Беларуси. Но насколько существенное – предстоит еще оценить.

– Как белорусские власти могут повести себя под впечатлением от секторальных санкций?

– Многое будет зависеть то того, насколько серьезным на деле окажется санкционное давление. Наверное, в краткосрочной перспективе стоит ожидать от властей сигналов о том, что они хотели бы поговорить с Западом, хотя еще недавно сами блокировали официальные контакты. 

Теперь с целью навести мосты и смягчить санкционный режим белорусские власти могут, например, выпустить часть политзаключенных под домашние аресты, призывая к Запад к тому, что называют торгом политзаключенными.

Но быстрых и существенных решений в краткосрочной перспективе, я думаю, не будет. 

– Перевод Романа Протасевича под домашний арест – из той же истории?

– Вполне вероятно, что да. Возможно, это косвенный эффект санкций. 

– МИД Беларуси заявил, что в ближайшие недели постепенно будут запущены в действие ответные меры. Чего стоит ожидать?

– С учетом настроений наверху ожидать можно чего угодно. Возможно усиление давления и на белорусское общество, и на частных бизнес – вплоть до национализации предприятий с совместным капиталом. Возможно ограничение условий работы для иностранных предприятий.

Другое дело, что подобные ответные меры будут укладывать в парадигму «бомбить Воронеж». Реального ущерба Евросоюзу и всем тем странам, которые ввели санкции, причинить не смогут, а вот усугубить экономическое положение внутри Беларуси могут.

Хотя если размышлять рационально, то в ситуации ухудшения внешнеэкономической конъюнктуры в связи с санкциями нужно думать не об ответных мерах, а о том, как генерировать новый доход, как поддерживать отрасли, которые его создают. 

– Посол России уже несколько раз говорил, что «Беларусь мы не бросим». Поможет ли Москва?

– Москва белорусские власти не бросит, но и не окажет существенной поддержки. С Россией все более-менее понятно: она будет действовать в прежнем режиме: риторическая поддержка, возможны небольшие кредиты, чтобы здесь всё окончательно не навернулось, и при этом выкручивание рук Минску с целью углубления интеграции. 

Вплоть до сдачи частей белорусского суверенитета: таких как, например, введения единой валюты и совместных органов власти – Совета министров или суда. 
"Белорусский партизан"
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
Ура, санкции! Так победим
Анатолий Лебедько
Цветы с Окрестина | Любовь сильнее насилия!
Канапацкая Ганна
На отставку Виктора Шеймана
Павел Знавец
ВІДЭА, якое варта паглядзець кожнаму...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]