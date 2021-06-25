– Как вы оцениваете секторальные санкции со стороны ЕС? С одной стороны, они затрагивают важнейшие отрасли белорусской экономики, с другой – если разобраться, там немало изъятий.





– Нужно еще время, чтобы подробнее разобраться с положениями, которые касаются пакета секторальных санкций. Часть товарных позиций действительно выпадает – например, по калийным удобрениям.





Но в любом случае новые санкции выглядят довольно серьезно, т.к. затрагивают ключевые сектора белорусского экспорта, ограничивают предоставление финансовых средств Беларуси.





Поэтому новые санкции в любом случае будут иметь существенное влияние на экономическую ситуацию в Беларуси. Но насколько существенное – предстоит еще оценить.





– Как белорусские власти могут повести себя под впечатлением от секторальных санкций?





– Многое будет зависеть то того, насколько серьезным на деле окажется санкционное давление. Наверное, в краткосрочной перспективе стоит ожидать от властей сигналов о том, что они хотели бы поговорить с Западом, хотя еще недавно сами блокировали официальные контакты.





Теперь с целью навести мосты и смягчить санкционный режим белорусские власти могут, например, выпустить часть политзаключенных под домашние аресты, призывая к Запад к тому, что называют торгом политзаключенными.





Но быстрых и существенных решений в краткосрочной перспективе, я думаю, не будет.





– Перевод Романа Протасевича под домашний арест – из той же истории?





– Вполне вероятно, что да. Возможно, это косвенный эффект санкций.





– МИД Беларуси заявил, что в ближайшие недели постепенно будут запущены в действие ответные меры. Чего стоит ожидать?





– С учетом настроений наверху ожидать можно чего угодно. Возможно усиление давления и на белорусское общество, и на частных бизнес – вплоть до национализации предприятий с совместным капиталом. Возможно ограничение условий работы для иностранных предприятий.





Другое дело, что подобные ответные меры будут укладывать в парадигму «бомбить Воронеж». Реального ущерба Евросоюзу и всем тем странам, которые ввели санкции, причинить не смогут, а вот усугубить экономическое положение внутри Беларуси могут.





Хотя если размышлять рационально, то в ситуации ухудшения внешнеэкономической конъюнктуры в связи с санкциями нужно думать не об ответных мерах, а о том, как генерировать новый доход, как поддерживать отрасли, которые его создают.





– Посол России уже несколько раз говорил, что «Беларусь мы не бросим». Поможет ли Москва?





– Москва белорусские власти не бросит, но и не окажет существенной поддержки. С Россией все более-менее понятно: она будет действовать в прежнем режиме: риторическая поддержка, возможны небольшие кредиты, чтобы здесь всё окончательно не навернулось, и при этом выкручивание рук Минску с целью углубления интеграции.





Вплоть до сдачи частей белорусского суверенитета: таких как, например, введения единой валюты и совместных органов власти – Совета министров или суда.