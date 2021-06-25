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Законопроект "Об изменении Конституции" уже принят в первом чтении. Пока это только про выборы

В первом чтении принят законопроект "Об изменении Конституции Республики Беларусь".


В первом чтении принят законопроект "Об изменении Конституции Республики Беларусь". Об этом сообщает пресс-служба Палаты представителей Национального собрания, пишет tutby_official

Напомним, данным проектом закона предусматривается введение единого дня голосования на выборах депутатов всех уровней.

Ранее глава ЦИК Лидия Ермошина говорила, что совместить выборы «выгодно экономически». При этом она отмечала, что для этого придется существенно менять избирательное законодательство. 

По словам Ермошиной, если закон одобрят, то выборы в местные Советы, которые должны пройти до 18 января 2022-го, будут перенесены на 2023 год и совмещены с парламентскими.
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