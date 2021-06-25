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Власти ликвидировали аналитический центр "Стратегия"

У его истоков стояли известные аналитики Анатолий Майсеня и Леонид Заико

Власти ликвидировали аналитический центр "Стратегия"
Министерство юстиции подало заявления в Верховный суд о ликвидации аналитического центра «Стратегия» и Белорусской ассоциации женщин-юристов.

Как говорится на сайте ведомства, основанием стало то, что указанные общественные объединения «не подавали в Министерство юстиции в течение трех лет подряд (2019, 2020 и 2021) в определенный срок информацию о продлении своей деятельности» и другие сведения, предусмотренные частью 6 статьи 24 Закона «Об общественных объединениях».

Непредоставление общественным объединением ежегодной отчетности о деятельности является основанием для его устранения по решению суда, отмечается в объяснении.

Верховный суд Беларуси 23 июня принял решение о ликвидации Белорусской ассоциации женщин-юристов, а 24 июня - о ликвидации аналитического центра "Стратегия".

"Стратегия" - одно из старейших аналитических объединений независимой Беларуси. Многолетний руководитель центра Леонид Заико умер в конце прошлого года после осложнений, вызванных коронавирусом. 

А предшественником учреждения в начале 1990-х стал Центр стратегических инициатив «Восток — Запад», основанный политологом Анатолием Майсеней, погибшим в автокатастрофе.

В рамках организации также действует Научно-исследовательский центр Мизеса, которым руководит экономист Ярослав Романчук. 

В комментарии для Свабоды он сказал, что аналитическая и научная работа не требует официальной регистрации, поэтому деятельность его проекта продолжится независимо от мер Министерства юстиции.
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