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Си Цзиньпин срочно созвонится с Путиным. Почему это плохо для Лукашенко

Лидер КНР Си Цзиньпин проведёт видео-встречу с президентом РФ Владимиром Путиным 28 июня.


Об этом сообщает ТК "Китай - Николай Вавилов"

Учитывая, что данной встречи не было в предварительных планах обоих глав государств, в президентском графике это означает "срочно".

Таким образом подтверждается информация ТК "Минская семибоярщина" о том, 
"действия белорусской власти в корне нарушили все ранее достигнутые договоренности. Они губительным образом сказываются на китайском стратегическом проекте "шелковый путь". Из-за чего Китай несет многомиллиардные убытки.

"Главным виновником определен лично Лукашенко. По данному поводу экстренно готовится разговор Си Цзиньпина и Владимира Путина. Для российской стороны тема беседы весьма нелицеприятна. Не так давно Москва дала стопроцентные гарантии контролируемости и вменяемости действий "белорусского союзника"", - писал канал накануне.

Теперь же факт онлайн-встречи Путина Си Цзиньпина подтвердил другой независимый источник. И, похоже, ничего хорошего эта встреча Лукашенко не сулит.
"Белорусский партизан"
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