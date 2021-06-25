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Лидеры ЕС не договорились о проведении саммита с Россией

Вместо этого они предупредили о дальнейших санкциях против Москвы

Лидеры Евросоюза не сумели достичь договоренности по предложению Франции и Германии о скором проведении саммита с президентом России Владимиром Путиным.

Идея была отклонена после того, как Польша и страны Балтии заявили, что это станет неверным сигналом на фоне ухудшения отношений между Востоком и Западом.

После того, как президент США Джо Байден встретился с Путиным в Женеве 16 июня, президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что саммит ЕС с Путиным стал бы «диалогом в интересах защиты интересов» Европы.

Он настаивал на том, что Евросоюз не может придерживаться исключительно реактивного подхода в дипломатических взаимодействиях с Россией.

Однако по итогам переговоров в Брюсселе 27 лидеров ЕС так и не смогли прийти к договоренности, заявила канцлер Германии Ангела Меркель рано утром в пятницу.

«Это была очень обстоятельная и непростая дискуссия, – сказала она журналистам. – Сегодня не было достигнуто договоренности о скорой встрече лидеров».

Саммиты ЕС с Россией прекратились после того, как Москва аннексировала украинский полуостров Крым в марте 2014 года и Запад ввел санкции.

Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что поддерживает предложение Франции и Германии, но многие другие лидеры выступили против.

Президент Литвы Гитанас Науседа после завершения встречи сказал, что решение не менять подход к России было «общей позицией многих лидеров».

Ранее он сравнил идею саммита с попыткой «вступить в контакт с медведем, чтобы уберечь горшок с медом».

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш сказал, что саммит с ЕС стал бы поощрением для Москвы, в то время как дипломатия не смогла положить конец конфликту на востоке Украины с поддерживаемыми Россией сепаратистами.

Вместо этого лидеры Евросоюза вернулись к знакомой позиции, предупредив о новых санкциях в отношении России, если она продолжит политику дезинформации, кибератак, тайных операций и вмешательства в стремлении посеять раздор в блоке.

В заявлении по итогам саммита лидеры призвали Европейскую комиссию и главу европейской дипломатии Жозепа Боррелля «представить варианты дополнительных ограничительных мер, включая экономические санкции» против России.

Ранее Евросоюз уже ввел санкции в отношении энергетического, финансового и оружейного секторов России, а также адресные санкции в отношении россиян, обвиняемых в нарушении прав человека и применении запрещенного химического оружия.

Дипломаты считают, что дальнейшие санкции могут быть направлены против отмывания денег в России или влиятельных олигархов, подозреваемых в серьезной коррупции за рубежом.

Франция и Германия хотят иметь возможность сотрудничать с Россией в борьбе с изменением климата и найти способы стабилизации отношений. По словам Меркель, даже без саммита «будут изучены форматы... при которых можно будет начинать диалоги».

Науседа же предупредил: «Мы должны быть предельно осторожными. Это не то же самое, что отношения России с США».

Кремль ранее приветствовал идею саммита, заявив, что и Брюссель, и Москва нуждаются в диалоге, хотя министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал, что хотел бы получить более подробную информацию.
Источник: golosameriki.com
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