Почему не будет парада? Версия Карбалевича

Политобозеватель Валерий Карбалевич не исключает, что причина в этом.





"Впервые с 1999 года в Беларуси не будет парада. Ни на День Победы, ни на День Независимости 3 июля. В прошлом году вопреки всему миру, защищавшемуся от ковида, парад демонстративно провели. А теперь нет. Почему?





Моя версия заключается в том, что ”заговорщики" (Александр Федута, Юрий Зенкович, Григорий Костусев) во время своих онлайн-переговоров косвенно, вскользь вспоминали эту тему.





В частности, Федута говорил о судьбе президента Египта Анвара Садата, которого убили во время парада в 1981 году. А в сообщении российской ФСБ, которая активно содействовала разоблачению "заговора", говорилось, что переворот собирались устроить в Минске 9 мая во время Парада Победы.





А Лукашенко - огромный перестраховщик. Никому нельзя доверять. А вдруг кому-то придет в голову реализовать подобный сценарий?", - написал в своем телеграме Карбалевич.







