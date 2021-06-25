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Дела Знака и Колесниковой скоро передадут в суд

Адвокат Дмитрий Лаевский сообщил, что уголовные дела в отношении членов президиума Координационного совета Максима Знака и Марии Колесниковой переданы в прокуратуру для направления в суд.



Как сообщалось, Знака и Колесникову обвинили в заговоре для захвата государственной власти неконституционным путем (ч. 1 ст. 357 УК). 

Также они обвиняются в создании экстремистского формирования и руководстве им (ч. 1 ст. 361−1 УК).

Колесниковой также вменяют призывы к действиям против национальной безопасности.
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