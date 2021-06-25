Дела Знака и Колесниковой скоро передадут в суд









Как сообщалось, Знака и Колесникову обвинили в заговоре для захвата государственной власти неконституционным путем (ч. 1 ст. 357 УК).





Также они обвиняются в создании экстремистского формирования и руководстве им (ч. 1 ст. 361−1 УК).





Колесниковой также вменяют призывы к действиям против национальной безопасности.