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Грибаускайте: Белорусы изменились

Экс-президент Литвы Даля Грибаускайте в интервью "Украинской правде", которое вышло 24 июня, назвала неожиданностью то, что белорусский народ восстал против Александра Лукашенко, считающего себя президентом страны.

Грибаускайте: Белорусы изменились
Грибаускайте: Без поддержки Кремля Лукашенко был бы сейчас вообще никто Фото: EPA
"Для нас стало неожиданностью, что такой тихий, казалось бы, народ сумел восстать и сказать "нет" диктатуре и постсоветской пропаганде, которая более 20 лет была в Беларуси. Мы уже знаем, что Европарламент принял резолюцию, призывая создать международный трибунал по расследованию поведения и преступлений", – заявила она.

По словам Грибаускайте, судьба всех диктаторов одинакова: они не могут уйти сами и борются до последнего.

"Но что самое главное? Изменились белорусы. Они решились увидеть в Лукашенко террориста и диктатора. Без поддержки Кремля он был бы сейчас вообще никто. Однако такие диктаторы поддерживают друг друга и держатся за свои кресла до последнего. Иначе их ждет международный трибунал. Это начало агонии, и он это понимает, поэтому так сильно пытается задержать время, которое играет не в его пользу", – сказала политик.
Источник: Елена Кравченко
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