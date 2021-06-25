Грибаускайте: Белорусы изменились

"Для нас стало неожиданностью, что такой тихий, казалось бы, народ сумел восстать и сказать "нет" диктатуре и постсоветской пропаганде, которая более 20 лет была в Беларуси. Мы уже знаем, что Европарламент принял резолюцию, призывая создать международный трибунал по расследованию поведения и преступлений", – заявила она.





По словам Грибаускайте, судьба всех диктаторов одинакова: они не могут уйти сами и борются до последнего.





"Но что самое главное? Изменились белорусы. Они решились увидеть в Лукашенко террориста и диктатора. Без поддержки Кремля он был бы сейчас вообще никто. Однако такие диктаторы поддерживают друг друга и держатся за свои кресла до последнего. Иначе их ждет международный трибунал. Это начало агонии, и он это понимает, поэтому так сильно пытается задержать время, которое играет не в его пользу", – сказала политик.



