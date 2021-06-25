Романа Протасевича и Софью Сапегу перевели из СИЗО под домашний арест

Романа Протасевича и Софью Сапегу, задержанных вместе с 23 мая в Минске в результате посадки самолета Ryanair Афины - Вильнюс, перевели под домашний арест.





О том, что Протасевич находится под домашним арестом, сказал Би-би-си его отец Дмитрий.





Родители Романа не видели. По словам его отца, журналист, как и Сапега, находится в съемной квартире.





«Мне сложно комментировать действия властей, какие у них цели, — сказал он. — Они все равно под полным контролем властей, обвинения с них никто не снял».





По словам Дмитрия Протасевича, адвокаты и власти по-прежнему ничего не сообщают семье.





«Нам ничего не говорят о состоянии Ромы, о его статусе, это просто издевательство», — сказал он.