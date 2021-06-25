Романа Протасевича и Софью Сапегу перевели из СИЗО под домашний арест
В сети накануне появились Протасевича и Сапеги, когда они давали интервью белорусским телеканалам.
© REUTERS / STRINGER
Романа Протасевича и Софью Сапегу, задержанных вместе с 23 мая в Минске в результате посадки самолета Ryanair Афины - Вильнюс, перевели под домашний арест.
О том, что Протасевич находится под домашним арестом, сказал Би-би-си его отец Дмитрий.
Родители Романа не видели. По словам его отца, журналист, как и Сапега, находится в съемной квартире.
«Мне сложно комментировать действия властей, какие у них цели, — сказал он. — Они все равно под полным контролем властей, обвинения с них никто не снял».
По словам Дмитрия Протасевича, адвокаты и власти по-прежнему ничего не сообщают семье.
«Нам ничего не говорят о состоянии Ромы, о его статусе, это просто издевательство», — сказал он.
09:04 25/06/2021
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