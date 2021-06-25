ИКАО перенесла рассмотрение промежуточного доклада по инциденту с самолетом Ryanair
Совет Международной организации гражданской авиации (ИКАО) планировал 25 июня рассмотреть промежуточный доклад по инциденту с рейсом Ryanair в небе над Беларусью. Но, как сообщает ТАСС со ссылкой на представителя России в организации Сергея Гудкова, мероприятие перенесли на 28 июня.
По словам Гудкова, секретариат ИКАО уже опубликовал рабочий документ по инциденту с бортом Ryanair на своем внутреннем портале. Но в нем нет каких-либо предварительных выводов, пишет officelife.media, а созданная комиссия пока не может приступить к расследованию, поскольку не получила все необходимые материалы от причастных к ситуации стран.
Белорусская сторона также подтвердила, что промежуточный доклад получен. Но еще 14 июня представители Беларуси высказали сожаление по поводу того, что комиссия ИКАО пока не собирается приезжать в Минск.
Кроме того, на прошлой неделе ИКАО сообщила, что факты и выводы по ситуации планируют изложить в итоговом докладе во время следующей, 224-й сессии совета, которая начнет работу лишь 13 сентября.
08:48 25/06/2021
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