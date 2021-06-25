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США приветствуют введение экономических санкций против Беларуси

Вашингтон приветствует решение Евросоюза ввести экономические санкции против Беларуси, написал в Twitter госсекретарь США Энтони Блинкен.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен / Reuters

"Вместе с нашими партнерами мы требуем привлечения к ответственности за продолжающиеся нарушения прав человека и инцидент с Ryanair 23 мая", — заявил он, передает Еврорадио.

Евросоюз накануне одобрил секторальные экономические санкции против властей Беларуси. Они начинают действовать с сегодняшнего дня.  Под ограничения попали нефтепереработка, экспорт калийных удобрений, банковская сфера, табачный бизнес и технологии видеонаблюдения. Поводом для принятия этого решения стали серьезные нарушения прав человека и принудительная посадка самолета Ryanair в Минске 23 мая 2021 года, говорилось в обосновании.

Между тем эксперты обращают внимание, что ограничения не затрагивают ряд позиций, которые составляют внушительную долю белорусского экспорта. Российский "Коммерсант" обращает внимание, что в случае  нефтепродуктов под запрет попали только поставки битума, нефтяных газов и парафинов, а ключевые товары — бензин и дизтопливо — избежали санкций. Похожая ситуация и с экспортом калийных удобрений. Под ограничения попадает только технический калий с содержанием K2O менее 40% и более 62%. Такой калий  применяется в химическом секторе и металлургии. Между тем,  основной экспортный товар — калий с содержанием 40–60% K2O — под санкции не попал.
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