Уже больше 500. Еще четырех человек признали политзаключенными
Правозащитники признали политзаключенными еще четырех белорусов, осужденных по делам, связанным с применением насилия против милиции, сопротивлением с использованием насилия сотруднику МВД, другим должностным лицам, исполняющим должностные обязанности, и хулиганством
Еще четырех белорусов признали политзаключенными / t.me/viasna96
Это Ян Дайлида, Петр Грецкий, Александр Потапович и Николай Денисевич.
Правозащитники отмечают, что белорусские власти нарушили право граждан на мирные собрания. При этом действия милиции были непропорционально жесткими. В связи с этим действия протестующих в ответ нужно рассматривать как необходимую защиту.
"В ряде случаев судебные заседания были проведены в закрытом режиме: на них не допускались представители общественности, правозащитники и представители СМИ. Причем решения суда о проведении закрытых заседаний не были обусловлены необходимостью защиты государственной тайны или информации личного характера участников процесса, нежелательной к публичному распространению.
Также мониторинг судебных заседаний засвидетельствовал и другие нарушения принципов справедливого судебного разбирательства: нарушения презумпции невиновности, равенства перед судом и др.", — отмечают правозащитники.
На основании всего перечисленного они признают политзаключенными упомянутых выше граждан, требуют пересмотреть их приговоры "при осуществлении права на справедливое судебное разбирательство" и освободить их из-под стражи под подписку.
Под заявлением подписались правозащитный центр "Весна" (закрыт властями), Белорусский ПЕН-центр, РОО "Правовая инициатива", Белорусский документационный центр, центр правовой трансформации Lawtrend, РПОО "Белорусский Хельсинкский комитет", консультационный центр по актуальным международным практикам и их имплементации в праве "Хьюман Константа", Белорусская ассоциация журналистов.
На сегодня в Беларуси 507 политзаключенных.
21:43 24/06/2021
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