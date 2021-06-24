Уже больше 500. Еще четырех человек признали политзаключенными

Еще четырех белорусов признали политзаключенными / t.me/viasna96





Это Ян Дайлида, Петр Грецкий, Александр Потапович и Николай Денисевич.





Правозащитники отмечают, что белорусские власти нарушили право граждан на мирные собрания. При этом действия милиции были непропорционально жесткими. В связи с этим действия протестующих в ответ нужно рассматривать как необходимую защиту.





"В ряде случаев судебные заседания были проведены в закрытом режиме: на них не допускались представители общественности, правозащитники и представители СМИ. Причем решения суда о проведении закрытых заседаний не были обусловлены необходимостью защиты государственной тайны или информации личного характера участников процесса, нежелательной к публичному распространению.





Также мониторинг судебных заседаний засвидетельствовал и другие нарушения принципов справедливого судебного разбирательства: нарушения презумпции невиновности, равенства перед судом и др.", — отмечают правозащитники.





На основании всего перечисленного они признают политзаключенными упомянутых выше граждан, требуют пересмотреть их приговоры "при осуществлении права на справедливое судебное разбирательство" и освободить их из-под стражи под подписку.





Под заявлением подписались правозащитный центр "Весна" (закрыт властями), Белорусский ПЕН-центр, РОО "Правовая инициатива", Белорусский документационный центр, центр правовой трансформации Lawtrend, РПОО "Белорусский Хельсинкский комитет", консультационный центр по актуальным международным практикам и их имплементации в праве "Хьюман Константа", Белорусская ассоциация журналистов.





На сегодня в Беларуси 507 политзаключенных.



