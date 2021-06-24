В Украине ввели санкции против российских бизнесменов и чиновников

Владимир Зеленский подписал указ, которым вводится в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о продлении санкций против бизнесменов и чиновников РФ. Указ №266/2021 от 24 июня опубликован на сайте главы государства





Санкции продлеваются, в частности, против главы правления Газпрома Алексея Миллера, бизнесмена Олега Дерипаски, главы правления ВТБ Банка Андрея Костина, гендиректора Газпром-Медиа Холдинг Александра Жарова, командующего Росгвардией Виктора Золотова, а также против братьев Игоря, Аркадия и Романа Ротенбергов.









Пакет санкций включает в себя блокирование активов, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины и запрет на въезд на территорию Украины.





Действие санкций продлевается сроком на три года.





Указ президента вступает в силу со дня его обнародования.





Ранее сообщалось, что президент Зеленский ввел санкции против бизнесменов Дмитрия Фирташа и Павла Фукса.





Также сегодня Зеленский ввел санкции против 55 российских банков.



