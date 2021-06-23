Отвечая на вопрос ведущего, как Вашингтон будет вести себя в случае освобождения политзаключенных, глава дипломатической миссии США заявила:





«Я думаю, что с нашей стороны, со стороны Соединенных Штатов, мы очень ясно выразили ожидания от режима. Мы ждем освобождения всех политзаключенных. Их число, к сожалению, неизменно растет каждый день. То есть, мы двигаемся в неправильном направлении. Мы видим, что режим движется в неправильном направлении, когда речь идет о политзаключенных. Мы очень четко призвали режим вести умный и инклюзивный национальный диалог, который приведет к новым выборам, которые могут быть проведены под международной эгидой. Это необходимые шаги. И мы очень четко заявили о наших ожиданиях и нашей позиции».





Подчеркнув важность освобождения каждого политзаключенного, Джули Фишер отметила:





«Я не думаю, что Соединенные Штаты уменьшат давление. Я точно не ожидаю, что будут такие действия даже после освобождения всех политических заключенных, участия в инклюзивном диалоге и движения к новым выборам».





Полностью интервью выйдет в воскресенье 27 июня в программе «Неделя». Там среди прочего будет обсуждаться беларусский вопрос на встрече Джо Байдена и Владимира Путина, а также расширение финансовой помощи беларусскому гражданскому обществу.











