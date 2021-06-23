Посол США: не думаю, что Соединенные Штаты уменьшат давление даже после освобождения всех политзаключенных
Несмотря на возможное освобождение части или даже всех политзаключенных, Соединенные Штаты Америки вряд ли уменьшат давление на режим Александра Лукашенко. Об этом в эфире «Объектива» на телеканале «Белсат» заявила посол США Джули Фишер.
Отвечая на вопрос ведущего, как Вашингтон будет вести себя в случае освобождения политзаключенных, глава дипломатической миссии США заявила:
«Я думаю, что с нашей стороны, со стороны Соединенных Штатов, мы очень ясно выразили ожидания от режима. Мы ждем освобождения всех политзаключенных. Их число, к сожалению, неизменно растет каждый день. То есть, мы двигаемся в неправильном направлении. Мы видим, что режим движется в неправильном направлении, когда речь идет о политзаключенных. Мы очень четко призвали режим вести умный и инклюзивный национальный диалог, который приведет к новым выборам, которые могут быть проведены под международной эгидой. Это необходимые шаги. И мы очень четко заявили о наших ожиданиях и нашей позиции».
Подчеркнув важность освобождения каждого политзаключенного, Джули Фишер отметила:
«Я не думаю, что Соединенные Штаты уменьшат давление. Я точно не ожидаю, что будут такие действия даже после освобождения всех политических заключенных, участия в инклюзивном диалоге и движения к новым выборам».
Полностью интервью выйдет в воскресенье 27 июня в программе «Неделя». Там среди прочего будет обсуждаться беларусский вопрос на встрече Джо Байдена и Владимира Путина, а также расширение финансовой помощи беларусскому гражданскому обществу.
МГ/ОГ, belsat.eu
19:17 24/06/2021
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