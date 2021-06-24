"Белорусской оппозиции необходимо решить одновременно две задачи. Так получилось, что они связаны друг с другом неразрывно. Белорусской оппозиции необходимо освободиться от диктатора и одновременно не быть аннексированной восточным соседом. Дело в том, что по отношению к Беларуси хозяин Кремля держит в запасе несколько вариантов. В том числе один самый очевидный – тот вариант, который в 2014 году он пытался применить по отношению к Украине: свержение авторитарного лидера, диктатора наказывается интервенцией, аннексией части, а в случае Беларуси, возможно, и всей территории страны. Это настолько очевидно и это настолько лежит на поверхности, что понятно, что как только белорусский диктатор будет свергнут или сбежит в Ростов, в Москву, Сочи или куда-то в другое место, сразу же двинутся российские войска, чтобы занять Беларусь", – отметил Илларионов.





По его словам, белорусской оппозиции может понадобиться помощь со стороны Украины.





"И поэтому белорусской оппозиции и гражданскому обществу необходимо разработать и подготовить такую стратегию действий, которая будет решать эти вопросы не последовательно, как было, например, возможно в Украине в силу размеров Украины, в силу потенциала и развития Украины (в том числе демократического развития Украины, чего, к сожалению, нет в случае Беларуси), а одновременно. В Беларуси необходимо решать две задачи сразу: обеспечивать свержение диктатора и обеспечивать независимость, суверенитет и территориальную целостность своей страны. И в этом деле для белорусской оппозиции в том случае, если она посчитает это возможным и необходимым, может потребоваться существенная помощь со стороны ближайшей соседки – Украины, которая обладает уникальным опытом для противодействия обеим угрозам", – подчеркнул Илларионов.



