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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Опубликовано: секторальные санкции ЕС вступили в силу

ЕС официально ввёл секторальные санкции против режима в Беларуси.

Решение о введении санкций опубликовано в журнале ЕС.

- Запрет импорта и экспорта оборудования и ПО для слежки для людьми в интернете и по телефонной связи

- Запрет на долгосрочное кредитование госкомпаний и размещение ценных бумаг с погашением более 3 месяцев.

- Запрет на импорт и транзит нефтепродуктов и калийных удобрений из Беларуси.

- Запрет на продажу и транзит табака и табачных изделий из ЕС покупателям из Беларуси или для использования в Беларуси

- Запрет на передачу или экспорт всех товаров и технологий двойного назначения для военного использования в Беларуси

- Запрещается предоставлять финансирование или финансовую помощь для приобретения технологий двойного назначения для военного использования в Беларуси
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