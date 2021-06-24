Опубликовано: секторальные санкции ЕС вступили в силу

- Запрет импорта и экспорта оборудования и ПО для слежки для людьми в интернете и по телефонной связи





- Запрет на долгосрочное кредитование госкомпаний и размещение ценных бумаг с погашением более 3 месяцев.





- Запрет на импорт и транзит нефтепродуктов и калийных удобрений из Беларуси.





- Запрет на продажу и транзит табака и табачных изделий из ЕС покупателям из Беларуси или для использования в Беларуси





- Запрет на передачу или экспорт всех товаров и технологий двойного назначения для военного использования в Беларуси





- Запрещается предоставлять финансирование или финансовую помощь для приобретения технологий двойного назначения для военного использования в Беларуси







