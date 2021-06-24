Опубликовано: секторальные санкции ЕС вступили в силу
ЕС официально ввёл секторальные санкции против режима в Беларуси.
Решение о введении санкций опубликовано в журнале ЕС.
- Запрет импорта и экспорта оборудования и ПО для слежки для людьми в интернете и по телефонной связи
- Запрет на долгосрочное кредитование госкомпаний и размещение ценных бумаг с погашением более 3 месяцев.
- Запрет на импорт и транзит нефтепродуктов и калийных удобрений из Беларуси.
- Запрет на продажу и транзит табака и табачных изделий из ЕС покупателям из Беларуси или для использования в Беларуси
- Запрет на передачу или экспорт всех товаров и технологий двойного назначения для военного использования в Беларуси
- Запрещается предоставлять финансирование или финансовую помощь для приобретения технологий двойного назначения для военного использования в Беларуси
17:42 24/06/2021
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