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Казакевич: Новые санкции беспрецедентны, это очень серьезный удар по властям

Запрет на импорт нефтепродуктов в ЕС – неожиданная мера, которая будет иметь серьезные последствия для бюджета, заявил "Белорусскому партизану" директор института "Палітычная сфера" Андрей Казакевич.

Казакевич: Новые санкции беспрецедентны, это очень серьезный удар по властям

Среди них – запрет импорта в ЕС нефтепродуктов и калийных удобрений из Беларуси, запрет доступа на финансовые рынки ЕС белорусскому правительству, а также государственным финансовым институтам и субъектам. Как в целом оцените эти меры?

– Нужно дождаться опубликования официального документа, но если такие санкции действительно приняты, то это, безусловно, беспрецедентное решение. Впервые Евросоюз вводит секторальные экономические санкции в отношении Беларуси. 
До 2020 года санкции против белорусских властей вообще имели символический характер, они касались физических лиц и некоторых отдельных предприятий. 

Если названные меры будут последовательно применяться, это станет очень серьезным ударом для белорусского экспорта и белорусских властей. Стоит ожидать серьезных финансовых последствий уже в ближайшее время. 

– Ожидали ли вы введения запрета на импорт нефтепродуктов из Беларуси? 

– Нет, я думал, что скорее всего нефтянку не тронут, а начнут с запрета на импорт калия и других направлений.

Нефтепродукты были основным товаром, который Беларусь продавала в Европу (по данным СМИ, продажа нефтепродуктов в ЕС приносила Беларуси в последнее время от одного до трех миллиардов долларов ежегодно – прим. БП). 

Неожиданно, что санкции в отношении их импорта были приняты, т.к. это самая чувствительная статья экспорта в Европу для белорусских властей.

– Премьер Головченко рассматривал возможность падения ВВП на 3% в результате санкций.

– Я не экономист, мне сложно оценивать возможный уровень падения белорусской экономики. Но что точно можно сказать: это будет серьезное испытание для нее. 

Причем стоит говорить даже не о размере ВВП, а о ситуации с бюджетом: продажа нефтепродуктов была существенной статьей его пополнения. Как будет решаться проблема растущего дефицита бюджета – большой вопрос.

Если запрет на импорт белорусских нефтепродуктов будет носить тотальный характер, не будут придуманы схемы по его обхождению, то сложно представить, где власти найдут деньги на закрытие возникших брешей в поступлениях в бюджет.

– Как введение секторальных санкций может повлиять на внутриполитическую ситуацию в Беларуси? 

– Наверное, поначалу власти будут стараться отрицать проблему, будут искать внутренние или внешние резервы (за счет России или Китая). 

Думаю, дальше возможны два сценария (хотя наверняка что-то утверждать в нынешней ситуации нельзя).

Первый сценарий: власть все-таки пойдет на контакты с Европой, будет пытаться найти какой-то компромисс, чтобы добиться отмены санкций. Хотя, конечно, речи с ее стороны об отставке Лукашенко не будет (и вероятно, не будет даже обсуждения вопроса о проведении новых выборов). 

Но возможен хотя бы диалог по вопросу освобождения политических заключенных, гарантий безопасности в регионе (тому же вопросу миграции).

Второй сценарий более жесткий: Беларусь будет превращаться в осажденную крепость, произойдет сокращение большинства бюджетных расходов (кроме расходов на госаппарат и на силовые структуры). То есть будет попытка удержать власть и контроль над ситуацией силовыми методами.  

Но второй более жесткий вариант не может носить долгосрочный характер, со временем из-за возникновения больших трудностей для экономики власти все равно придется искать какой-то компромисс.

Поэтому даже при втором сценарии санкции делают освобождение политзаключенных наиболее вероятным – пусть и не в краткосрочной перспективе.
"Белорусский партизан"
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