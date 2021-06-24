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Евросоюз утвердил секторальные санкции в отношении Беларуси. Что в них?

На саммите ЕС в Брюсселе 24 июня были одобрены секторальные санкции в отношении Беларуси. Они вступят в силу, вероятнее всего, уже сегодня.

Евросоюз утвердил секторальные санкции в отношении Беларуси. Что в них?
Совет Евросоюза ввел секторальные санкции в отношении Беларуси, которые ранее на этой неделе утвердили послы ЕС, передает Свабода.

В мотивировочной части принятого решения вспоминаются:

- санкции, введенные ЕС в 2012 году

- осуждение Евросоюзом в мае 2021 года принудительной посадки рейса Ryanair в Минске, угрозы авиационной безопасности и задержания белорусскими властями журналиста Романа Протасевича и Софии Сапеги

- эскалация серьезных нарушений прав человека в Беларуси и жесткие репрессии против гражданского общества, демократической оппозиции и журналистов, а также лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам.

В той связи вводятся следующие ограничительные меры:

- продажа, поставка, передача или экспорт оборудования, технологий или ПО, предназначенных для мониторинга или перехвата белорусскими властями интернета и телефонной связи;

- продажа, поставка или передача властям Беларуси предметов двойного назначения для использования в военных целях;

- Европейскому инвестиционному банку — финансирование проектов в государственном секторе. Страны ЕС будут обязаны ограничить участие в Беларуси многосторонних банков развития, членами которых они являются.

- продажа, поставка в Беларусь товаров, используемых для проихводства табачных изделий.

- запрет импорта в ЕС нефтепродуктов из Беларуси.

- запрет импорта в ЕС калийных удобрений из Беларуси,

- запрет доступа на финансовые рынки ЕС белорусскому правительству, а также белорусским государственным финансовым институтам и субъектам.

Ожидается, что текст принятого решения будет опубликован на официальных интернет-ресурсах Евросоюза уже сегодня ближе к вечеру, после чего автоматически санкции вступят в силу.
"Белорусский партизан"
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