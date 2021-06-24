- эскалация серьезных нарушений прав человека в Беларуси и жесткие репрессии против гражданского общества, демократической оппозиции и журналистов, а также лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам.

- осуждение Евросоюзом в мае 2021 года принудительной посадки рейса Ryanair в Минске, угрозы авиационной безопасности и задержания белорусскими властями журналиста Романа Протасевича и Софии Сапеги

- санкции, введенные ЕС в 2012 году

В той связи вводятся следующие ограничительные меры:

- продажа, поставка, передача или экспорт оборудования, технологий или ПО, предназначенных для мониторинга или перехвата белорусскими властями интернета и телефонной связи;





- продажа, поставка или передача властям Беларуси предметов двойного назначения для использования в военных целях;





- Европейскому инвестиционному банку — финансирование проектов в государственном секторе. Страны ЕС будут обязаны ограничить участие в Беларуси многосторонних банков развития, членами которых они являются.