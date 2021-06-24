+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Советник Тихановской: Режим тестирует, за сколько можно продать политзаключенных

Советник Светланы Тихановской по международным вопросам Франак Вячорка сообщил о попытке главы беларуского МИД Владимира Макея шантажом и обманом уговорить Запад не водить санкции.

"Сегодня Евросоюз введет широкие секторальные санкции, связанные с угоном самолета и массовыми репрессиями. Эти санкции, ожидается, вскоре поддержит Великобритания, Канада и США, возможно, Украина.

Режим старался не допустить санкции, подключил лоббистов, более того, занимался неприкрытым шантажом. На прошлой неделе Макей встречался с дипломатами и лично звонил министрам иностранных дел Евросоюза и обещал освобождение (перевод на домашний арест) Романа и Софии, PandaDoc, PressClub, журналистов. 

Решение об освобождении подавалось как уже принятое решение, мол, мы всех уже освободили, только не торопитесь с санкциями. Прошла неделя, но мы видим, что никого не освободили.

Режим тестирует, за сколько можно продать политзаключенных. А значит вопрос торговли политзаключенными может возникнуть в ближайшее время", написал Вячорка в своем телеграме
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
Ура, санкции! Так победим
Анатолий Лебедько
Цветы с Окрестина | Любовь сильнее насилия!
Канапацкая Ганна
На отставку Виктора Шеймана
Павел Знавец
ВІДЭА, якое варта паглядзець кожнаму...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]