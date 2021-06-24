Посол США в Беларуси Джули Фишер решила ответить на обвинения министра обороны Беларуси Виктора Хренина. Тот накануне заявил, что обладает "неопровержимыми" доказательствами участия США в попытке ликвидации Александра Лукашенко.





По ее мнению, власти Беларуси не хотят решать внутренний кризис и ищут оправдания в виде закулисных интриг и заговоров на Западе.





«Диктатору, который не желает, чтобы хоть какие-то элементы его правления ставились под вопрос, гораздо проще смотреть за границу и выискивать заговоры, закулисные интриги в столицах за пределами Европы, проще указывать в этом направлении, чем честно оценить, что не работает в собственной стране.





Я также думаю, что это отражает фундаментальный разрыв связи между этим диктатором и его народом», — заявила посол США Джули Фишер в эфире российского телеканала «Додждь».





«Честно скажу — если бы это не было так трагично, это было бы просто смешно, как мне кажется. Но этот провал режима Лукашенко каждый день оказывает реальное влияние на народ Беларуси. Поэтому это не смешно, на самом деле, это трагично», — заявила посол США.





«Неопровержимые доказательства»





Ранее Виктор Хренин, выступая в Москве, заявил: "В ходе совместной операции белорусских и российских спецслужб была пресечена подготовка мятежа с физическим устранением главы белорусского государства и членов его семьи. Причем на сегодняшний момент вскрыты неопровержимые доказательства причастности к этому американских государственных структур».







