+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Генпрокуратура передала в СК дело "за флаг" против главы МИД Латвии и мэра Риги

Дело в связи с инцидентом с госфлагом Беларуси, возбужденное в отношении главы МИД Латвии и мэра Риги передано в СК РБ.

фото носит иллюстративный характер

"Дело сейчас находится в производстве Следственного комитета. Состав там очевиден, на мой взгляд. Такое же преступление предусмотрено и Уголовным кодексом Латвии. Это естественная реакция нашего государства на кощунственный шаг в отношении к нашему символу. Беспрецедентный, кощунственный шаг. 

Соответственно в рамках расследования уголовного дела следователи будут принимать меры, чтобы дать надлежащую уголовно-правовую оценку (деяниям - ИФ)", - заявил журналистам генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед в четверг. 

24 мая в Риге у отеля Radisson Blu Hotel Latvija, где были вывешены флаги стран-участниц чемпионата мира по хоккею, государственный флаг Беларуси был заменен на исторический бело-красно-белый. 

Флаг заменили министр иностранных дел Эдгар Ринкевич и председатель Рижской думы Мартиньш Стакис. Мэр Риги отметил, что этот жест - инициатива Рижской думы, которую ей доверила белорусская диаспора. 

Его цель - выразить поддержку всем, кто подвергается репрессиям со стороны правящего в Беларуси режима.

Генпрокурор Беларуси 28 мая возбудил уголовное дело против мэра Риги и министра иностранных дел Латвии в связи с этим инцидентом. 

По данным Генпрокуратуры, "преступные действия выразились в публичных снятии и замене символа суверенной Беларуси – государственного флага, который был установлен в центре Риги в связи с участием национальной команды в чемпионате мира по хоккею, на бело-красно-белое полотнище".
Источник: interfax.by
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
Ура, санкции! Так победим
Анатолий Лебедько
Цветы с Окрестина | Любовь сильнее насилия!
Канапацкая Ганна
На отставку Виктора Шеймана
Павел Знавец
ВІДЭА, якое варта паглядзець кожнаму...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]