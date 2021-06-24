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Страшно опасные "преступники": гомельский СИЗО оцепили перед началом "закрытого" суда над блогерами и политиками

Еще с 22 часов 23 июня у Гомельского СИЗО-3 началось "усиление". Жители ближайшей улицы сообщили, что возле изолятора с 22:00 и ночью стоял ОМОН, а на улице — сотрудники ГАИ.

Страшно опасные "преступники": гомельский СИЗО оцепили перед началом "закрытого" суда над блогерами и политиками
В клетке - Дмитрий Попов (не виден за милиционером), Владимир Цыганович, Артем Саков, Игорь Лосик, Сергей Тихановский, Николай Статкевич
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у гомельского СИЗО пееда началом суда
Здесь, как передает Свабода, в 10 часов 24 июня в закрытом режиме начался судебный процесс над Сергеем Тихоновским, Николаем Статкевичем, Игорем Лосиком, Владимиром Цыгановичем, Дмитрием Поповым и Артемом Соковым.

"Не понимаю, что происходит у нас. Даже когда были протесты, не было на нашей улице столько сотрудников ОМОН", - сказал один из жителей дома возле СИЗО.

Книжную улицу накануне вечером освободили от автомобилей. Сотрудники ГАИ сказали автомобилистам парковаться в другом месте, так как здесь будут "вестись ремонтные работы".

Утром вокруг СИЗО выставили оцепление. Помимо внутренних войск, здесь стоит микроавтобус с ОМОНом, а на Книжной улице — автомобили с людьми в штатском.




Все подъезды к СИЗО, кроме одного, перекрыли. Тот единственный контролируют люди в штатском. Они останавливают все машины, которые поворачивают в сторону изолятора. Возле самого СИЗО много милиции.

Родным обвиняемых запрещают снимать возле здания СИЗО. У всех, кто проходит рядом с изолятором, проверяют сумки.



В 10 часов возле СИЗО появились дипломаты представительства ЕС (на заднем плане — сотрудники в штатском)

Потом возле СИЗО появились представители государственного телевидения. Они пытались взять комментарий у представителей дипкорпуса, те комментировать отказались.

На процесс пустили автора государственного издания "СБ-Беларусь Сегодня" Людмилу Гладкую.

На опубликованном ею коротком видео видно, как Николай Статкевич, зайдя в зал суда, выкрикнул " Жыве Беларусь!". Сергей Тихоновский сказал, вероятно указывая в сторону государственных СМИ: "Нормальный закрытый процесс!"

Тем временем утром к Гомельской журналистке Ларисе Щиряковой приехали милиционеры, чтобы принудительно отвезти ее на суд в ОВД Гомельского района. 

Повестку на процесс за сотрудничество с "Белсатом " без аккредитации Щирякова получила только вчера вечером. Когда журналистка пообещала, что не пойдет к СИЗО, где начинается процесс над блогерами и политиками, милиция уехала. На свой суд Щирякова не пошла, процесс начался в 9:30 без нее.
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