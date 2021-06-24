Швед ждет от ЕС выдачи Тихановской. Ну или хотя бы ответа на запрос
Официальный Минск не получил от стран Евросоюза ответа на запросы о выдаче Светланы Тихановской, Валерия Цепкало и Павла Латушко, заявил генпрокурор РБ Андрей Швед.
«Официальных ответов мы пока не получили, насколько я информирован», — цитирует чиновника из санкционного списка ЕС госагентство БелТА.
Швед вспомнил о принципе взаимности в международных отношениях. По его словам, беларуская сторона оставляет за собой право действовать аналогичным образом при обращениях из ЕС.
«Второе — принцип взаимности, он был, есть и будет в международных отношениях, здесь ничего нового. Мы выполняем свои договорные обязательства и стараемся на принципе взаимности оказывать содействие. Соответственно, если мы видим, что партнеры наши не идут навстречу, соответственно, за нами остается право таким же образом действовать», — сказал он.
Швед также отметил, что конкретные сроки выдачи граждан не определены. Они регламентируются внутренним законодательством стран, если это не определено международными договорами.
Напомним, Генпрокуратура направила Литве просьбу о выдаче Светланы Тихановской в марте этого года. А в минувшем октябре Лукашенко заявлял, что лично содействовал выезду Светланы Тихановской из страны.
10:41 24/06/2021
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