Приведут ли санкции к свержению Лукашенко? Как иначе могли бы западные лидеры реагировать на ситуацию в Беларуси? Какой будет реакция России на западные санкции в отношении Беларуси?





На эти вопросы обозревателя "Свободы" Юрия Дракохруста отвечает бывший белорусский дипломат с 30-летним стажем, бывший посол Беларуси в Словакии Игорь Лещеня.









Лещеня





Я еще осенью говорил, что с обеих сторон будет идти игра на обострение.





На сайте представительства ЕС приводится аргументация, что санкции имеют целью — заставить власти освободить политзаключенных и начать настоящий диалог с обществом.





Евросоюз действует в соответствии с подходами тех, кого называют лидерами протеста, которые сейчас находятся в вынужденной эмиграции.





По их логике на режим должно быть внутреннее и внешнее давление. Внешнее - это санкции, с внутренним давлением дела хуже.





Перешли к партизанской борьбе.





Сейчас идет калька слогана, который был в прошлом году - "нас 80%"





Протест невозможно, как резину, растягивать на несколько лет.





Почему через 10 месяцев после начала протестов Богрецов не покажет нам программу Бабарико, почему Цепкало не опубликует свою программу?





Санкции ЕС, которые введены 21 июня, наконец распространились на господина Зайцева.





Он в начале нулевых был помощником премьера Сидорского, тогда его мечтой было попасть в МИД.





Мечта не сбылась, а теперь он стал бизнесменом — чудо какое-то.





Но эти санкции распространяются и на такие предприятия, как МАЗ и БелАЗ.





Наверное, работники этих заводов зададут вопрос - а что будет потом?





Если будут введены секторальные санкции, их последствия будут неоднозначны.





Те, кто их принимает, исходят из того, что есть 80% активных борцов, и нужно только нажать, и они выйдут на улицу.





Санкции имеют смысл относительно "дворцовых" фирм.





Но если речь идет о целых отраслях, то там последствия будут неоднозначными.





Власти уверены, что Запад наслушался Латушко, я считаю, что у Запада есть свое мнение.





Но ситуацию в Беларуси могут менять только те люди, которые в стране — не Запад и не эмигранты. И надо работать с людьми.





А теперь они попали между двумя боксерами: власть тебе хук справа — репрессии, а Запад — хук слева, санкции на твой завод.





Меня удивило, что к 22 июня не приурочили приравнивание бчб-флага к нацистской символике.





Но в понедельник было масштабное выступление Лукашенко - видимо, решили не перебивать впечатление от него.





Власть будет действовать по формуле Макея: вы по нам санкциями, а мы еще больше зажмем гражданское общество.





В нынешних условиях если люди и выйдут на улицу, они выйдут только один раз.





Апрельский опрос Chatham House показывает, что сейчас ситуация не такая, какой была в августе прошлого года





Много людей растеряно.





У Путина, кстати, тех, кто ему симпатизирует - 56%.





Поддержка самого Лукашенко - 25%. Но позиции власти укрепляются вследствие отсутствия позитивной, а не протестной программы оппозиции.





Постепенно снижается поддержка протеста.





Без позитивной повестки дня масса, которая колеблется, смирится с властью.





Я бы дал западным лидерам один совет - помочь оппозиции разработать нормальную экономическую программу.





У меня была дискуссия со штабом Тихоновской. Они говорят о программе огромной поддержки со стороны Запада, если не будет Лукашенко.





Но надо, чтобы было что поддерживать.





Идет соревнование между Лукашенко и лидерами оппозиции, которые за границей, насчет определения, кто виноват в тяжести санкций.





Кто в этом соревновании выигрывает - большой вопрос.







