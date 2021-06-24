



Встретиться в таком формате европейские лидеры готовы, чтобы попытаться улучшить относили с РФ, пишут Reuters и Financial Times со ссылкой на свои источники.





Встреч в таком формате было с 2014 года, когда Россия начала военную агрессию против Украины и аннексировала Крым.





Такая инициатива прозвучала после саммита президента США Джо Байдена в Женеве с Путиным 16 июня. Она показывает обеспокоенность Парижа и Берлина тем, что подход ЕС к России в последние годы в основном был сосредоточен на санкциях против Москвы.





"Нам нужно обсудить, как выйти из этой негативной спирали... но мы должны двигаться вместе", - сказал Reuters один из высокопоставленных дипломатов ЕС, добавив, что некоторые страны Балтии могут не согласиться на такой саммит.





Послы Германии и Франции уже озвучили новые предложения на встрече с представителями ЕС в Брюсселе. Макрон, премьер-министр Италии Марио Драги и госсекретарь США Энтони Блинкен приезжали в Берлин для переговоров с Меркель.







