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Не был с 2014 года: Меркель и Макрон хотят пригласить Путина на саммит ЕС

Канцлер Германии Ангела Меркель предложила пригласить на саммит лидеров стран-членов ЕС президента России Владимира Путина. Эту идею поддержал президент Франции Эмманюэль Макрон.


Встретиться в таком формате европейские лидеры готовы, чтобы попытаться улучшить относили с РФ, пишут Reuters и Financial Times со ссылкой на свои источники.

Встреч в таком формате было с 2014 года, когда Россия начала военную агрессию против Украины и аннексировала Крым.

Такая инициатива прозвучала после саммита президента США Джо Байдена в Женеве с Путиным 16 июня. Она показывает обеспокоенность Парижа и Берлина тем, что подход ЕС к России в последние годы в основном был сосредоточен на санкциях против Москвы.

"Нам нужно обсудить, как выйти из этой негативной спирали... но мы должны двигаться вместе", - сказал Reuters один из высокопоставленных дипломатов ЕС, добавив, что некоторые страны Балтии могут не согласиться на такой саммит.

Послы Германии и Франции уже озвучили новые предложения на встрече с представителями ЕС в Брюсселе. Макрон, премьер-министр Италии Марио Драги и госсекретарь США Энтони Блинкен приезжали в Берлин для переговоров с Меркель.
Gazeta.ua
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