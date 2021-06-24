



Глава Минобороны Беларуси Виктор Хренин, выступая на 9-й Московской конференции по международной безопасности, настолько убеждённо говорил о коварных "планах транснациональных элит" по "уничтожению национальных государств", что, кажется, допустил интересную оговорку. Он, в частности, сказал: "Мы понимаем, что Республика Беларусь, как и любая другая страна, это лишь разменная фигура в большой игре за великую перезагрузку", пишут эксперты Центра стратегических и внешнеполитических исследований, политолог Арсений Сивицкий.





В.Хренин говорит о глобальной, "великой" перезагрузке в духе Клауса Шваба, пишет ex-press.by. Но на самом деле в настоящее время на повестке дня лишь одна перезагрузка: российско-американская "новая перезагрузка" Путина-Байдена. И получается, что нормализацию и деэскалацию в отношениях РФ-США Минобороны трактует как источник угрозы для Беларуси.





В контексте опубликованных нами ранее оценок (см. также здесь) данное понимание "перезагрузки" в отношениях РФ и США как источника угроз для Беларуси в целом представляется обоснованным, учитывая позицию и политику официального Минска.





Конечно, немножко странно выглядит выступление об опасности перезагрузки на площадке одной из сторон, участвующих в ней. Ещё более странно звучит тезис о попытках Запада завладеть российскими природными богатствами, когда они и так давно контролируются опосредованно или прямо западными транснациональными корпорациями через участие в акционерном капитале ведущих российских компаний и корпораций. А после запуска новой перезагрузки этот процесс ускорится с ещё большей силой, так как оказалось, что в "суверенном режиме" без доступа к западному капиталу и технологиям этими богатствами управлять получается плохо, реальные собственники, в числе которых помимо западных ТНК находятся и представители российской правящей группы, этим не очень довольны, а политики углеродной нейтральности грозят просто обесценить эти активы уже в ближайшее десятилетие.





Однако куда более тревожит то, что проблематика "перезагрузки" не прорабатывается государственными аналитическими структурами и от белорусских официальных лиц не звучат суждения на предмет места и роли Беларуси в мире после перезагрузки.