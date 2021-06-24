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Немецкий политолог завил, что Лукашенко 22 июня наговорил на новые санкции

Немецкий политолог Александр Рар не исключил, что власти Германии введут новые санкции против Беларуси из-за резких высказываний Александра Лукашенко.


Александр Рар

Как отметил эксперт, пишет riafan.ru, немцы помнят ужасы, которые Германия принесла миру 80 лет назад, никто в стране не ставит это под сомнение, но сейчас в ФРГ не любят вспоминать об этом.

"Молодые поколения не интересуются этой проблематикой. Они говорят, что война давно закончилась – оставьте нас в покое с этими воспоминаниями", — высказался политолог.

Это не значит, что немцы отрицают вину в случившемся. Немецкие политики проигнорируют высказывание Александра Лукашенко, что Германия и Запад должны "100 лет стоять на коленях перед Белоруссией" за события 1941 года, уверен Рар.

"Его сейчас могут засыпать новыми санкциями и будут наказывать всеми возможными методами. Для Запада главное, чтобы он ушел", — считает Александр Рар.

Постепенно власти Германии будут все жестче реагировать на подобные высказывания, так как в стране растет поколение, которое не интересуется событиями Второй мировой войны. В то же время немцы понимают, что убийство шести миллионов евреев является непростительным, поэтому страна будет бороться с проявлением антисемитизма.

Ранее Лукашенко заявил, что история ничему не научила страны Запада, которые в канун 80-летия начала Великой Отечественной войны ввели новые санкции против Беларуси.
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