Посольство Беларуси в Литве попросило убрать слово "террорист", и вот что вышло

И вот что из этого вышло. На вызов приехали коммунальщики с... бело-красно-белыми флагами. Они были в майках с портретом белорусского политзаключенного Романа Протасевича.