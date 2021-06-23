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“Готов выполнить любой приказ”. Путин предложил Кадырову снова баллотироваться на пост главы Чечни

Владимир Путин предложил главе Чечни Рамзану Кадырову выставить свою кандидатуру на предстоящих выборах руководителя региона.

Такое предложение Путин сделал во время видеоконференции с Кадыровым, после того как тот заявил, что «как преданный пехотинец готов выполнить любой приказ», пишет Медуза.

По мнению Путина, при личном участии Кадырова «Чечня стала одним из наиболее безопасных субъектов Российской Федерации».

«Вы в материале, работаете эффективно, изнутри ситуацию знаете, поэтому, я полагаю, что вам нужно идти на выборы и продолжить свою работу. Я, со своей стороны, могу пожелать вам только успеха», — сказал Путин.

Кадыров руководит Чечней с 2007 года. В 2016 году, во время поледнего переизбрания, он получил 97,56% голосов избирателей при явке 94,8%.
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