Лидеры стран ЕС на саммите не будут обсуждать дополнительных мер против Минска

Решения о санкциях Европейского союза в отношении Беларуси уже приняты, находятся в процессе выполнения, и лидеры стран ЕС на саммите в четверг и пятницу не будут обсуждать дополнительных мер против Минска.