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Лидеры стран ЕС на саммите не будут обсуждать дополнительных мер против Минска

Решения о санкциях Европейского союза в отношении Беларуси уже приняты, находятся в процессе выполнения, и лидеры стран ЕС на саммите в четверг и пятницу не будут обсуждать дополнительных мер против Минска.

"Решения о санкциях приняты и будут продолжать приниматься", - заявил в среду журналистам высокопоставленный чиновник ЕС, рассказывая о программе предстоящего заседания Европейского совета.

Он подчеркнул, что со стороны Европейского совета не требуется дополнительных политических директив по санкциям против режима Александра Лукашенко. На встрече лидеров 27 стран "будет только подтверждено, что сделано и что предстоит сделать на следующих этапах", цитирует interfax.by
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