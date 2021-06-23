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СМИ: экономические санкции против режима Лукашенко начнут действовать 24 июня

Секторальные санкции против режима Лукашенко начнут действовать 24 июня, сообщает Euronews.


"Послы ЕС только что одобрили секторальные санкции в отношении финансового, нефтяного, табачного и калийного секторов Беларуси", – написала в Twitter журналист Euronews Эфи Коутсокоста.

По словам политического обозревателя канала, европейские секторальные экономические санкции начнут действовать в четверг 24 июня.
Источник: sputnik.by
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