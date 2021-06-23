



"Послы ЕС только что одобрили секторальные санкции в отношении финансового, нефтяного, табачного и калийного секторов Беларуси", – написала в Twitter журналист Euronews Эфи Коутсокоста.





По словам политического обозревателя канала, европейские секторальные экономические санкции начнут действовать в четверг 24 июня.







