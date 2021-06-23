Минобороны Великобритании опровергает стрельбу по своему эсминцу у берегов Крыма
Минобороны Великобритании прокомментировало инцидент у берегов Крыма
"Предупредительных выстрелов по эсминцу Defender не производилось.
Корабль ВМС Великобритании совершает мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом", - сообщает Минобороны Великобритании, передает Reuters.
Ранее российское Минобороны сообщило, что российский сторожевой корабль и самолет СУ-24М выполнили предупредительную стрельбу в сторону британского эсминца Defender, якобы нарушившего границу в Черном море.
Однако с учетом, что демократические страны мира не признали оккупацию Крыма, соответственно не признают они и установленные после этого Россией границы.
"Белорусский партизан"
14:59 23/06/2021
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