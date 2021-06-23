



"Запад, несмотря на жесткую риторику и непризнание «выборов» 2020 года, особо в бой не рвался, вводя достаточно символические санкции. Однако инцидент с «Боингом» сильно ускорил процессы, - пишет аналитик Петр Кузнецов.





Надо ли говорить, что посадка самолета – это ровно из той же оперы, что и «не до законов», то есть действия в рамках военной логики, когда «любые средства хороши». Поэтому развитие событий тоже выглядит весьма закономерно: если без конца твердить и накручивать своих подчиненных военной темой, раньше или позже к военным действиям придется переходить.





В суровой реальности стратегия экономической, политической и/или дипломатической «войны» с «коллективным Западом», когда ты находишься у него под боком (а не где-то на другом краю земли, как условный Ким Чен Ын или Мадуро) – априори проигрышная. И, мне кажется, с этим вряд ли возможно даже спорить.





Основные деньги в белорусскую экономику идут от реэкспорта нефтепродуктов, продажи калийных удобрений, транзита, логистики – все это, как и многое другое, может быть просто обанкрочено, вопрос лишь в том, насколько далеко готовы зайти Европа и США, потому что деньги эти идут главным образом как раз оттуда.





А они, как мы уже говорили, изначально-то и не рвались вообще куда-то заходить, вот только навязываемая им «война» выбора не особо оставляет.





Судя по всему, в ближайшее время события будут развиваться все в том же русле – признаков осознания бесперспективности выбранного пути не наблюдается. А, значит, заходить все будет дальше и дальше.





Здесь интересно подумать, что именно заставляет белорусскую верхушку говорить (и довольно громко) и действовать в подобном духе. Как ни крути, на самоубийц они там не похожи, наоборот, горят желанием сохранить статус-кво как можно дольше.





Наиболее правдоподобной здесь будет, наверное, выглядеть версия о том, что только подобная воинственная риторика, убеждение подчиненных в том, что приходится противостоять именно внешней агрессии аж целого «коллективного Запада» - единственная возможность представить хоть сколько-нибудь приемлемыми массовые репрессии и откровенное противостояние с большинством населения страны.





Если представить обычных людей – не обычными людьми, ищущими правды и требующими справедливых выборов, а всего лишь исполнителями злой воли заокеанского дядьки, глядишь, и прокатит.





Но, с другой стороны, если лучше способа не нашлось, это очень нехороший для системы расклад, и вот почему.





Белорусская сторона, ступив на такой путь, будет вынуждена его продолжать до «победного», или какого-нибудь другого, конца. Ибо когда уже столько всего наделано, не выйдешь к омоновцам и губопиковцам и не скажешь: «Пацаны, спасибо за службу, но мы тут этих заключенных выпускаем, они не так уж и враги оказались, ну или не так уж и опасны» - это просто смена всей мотивационной подоплеки для большинства исполнителей с не очень очевидными последствиями.





Поэтому, будут гнуть свою линию.





Если Минск будет гнуть свою линию, то и Западу придется гнуть свою, наращивая давление. Они бы, может, и рады бы остановиться, но проблема в том, что белорусский режим им такой возможности не предоставит. Потому что это не предусматривается выбранной моделью поведения.





И третья сторона – Россия. Она пока поддерживает Лукашенко, но – с большего, на словах. По мере нарастания конфронтации перед Москвой нарисуется не самая радужная альтернатива: или взваливай содержание постоянно дорожающего и непредсказуемого партнера полностью на свои плечи, или делай что-то, чтобы ситуация начала меняться к лучшему.





Ну а к лучшему она станет меняться только при одном раскладе".