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На дебатах в ПАСЕ защищал беларуский режим только представитель России

Только один из более 10 спикеров на сегодняшних дебатах по Беларуси в ПАСЕ решил защищать беларуские власти и оправдывать их действия.

Это был представитель России Сергей Кисляк, передает еврорадио.

Что от него услышали:

- все обвинения построены или на искажении, или на полном отсутствии объяснений того, что и как на самом деле происходит в Беларуси;

- оппозиция, которая гастролирует по Европе, извне раскачивает политическую ситуацию в стране;

- в Украине готовят боевиков для "работы" в Беларуси;

- ситуация с посадкой самолета Ryanair еще не расследована, но санкции уже вводятся;

- другие европейские страны принудительно сажали самолеты и им ничего за это не было; (почему борт Ryanair, севший в Минске, неразумно сравнивать с самолетом Моралеса)

- в Беларуси готовился переворот с убийством Лукашенко;

- белорусы должны работать над своими проблемами сами.

Также сдержанную позицию занял спикер от Азербайджана Самед Сеидов. Он призвал делегатов ПАСЕ возобновить диалог с Беларусью и вообще поехать туда с официальным визитом.
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