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Четыре сценария развития ситуации в Беларуси: от ликвидации режима до пророссийского транзита

Какие варианты развития событий в нашей стране возможны?

Четыре сценария развития ситуации в Беларуси: от ликвидации режима до пророссийского транзита
Новая Беларусь, статус-кво, пример Абхазии или пророссийский транзит власти

В совместном исследовании аналитика Артема Шрайбмана и бывшего сотрудника МИД Беларуси Павла Слюнькина представлены четыре возможных сценария. Это Новая Беларусь без Лукашенко и его режима, статус-кво, а также вариант Абхазии или пророссийский транзит власти. Подробности в видеосюжете Настоящего времени
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