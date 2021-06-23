Хренин заявил о причастности США к попытке покушения на Лукашенко - у Минобороны якобы есть доказательства
Министр обороны РБ Виктор Хренин выступил на Московской конференции по международной безопасности.
Главные тезисы из его выступления приводит TUT.by:
• инцидент с Ryanair использовали для снижения транзитного потенциала Беларуси;
• получены доказательства причастности США к подготовке переворота в Беларуси и к попытке покушения на Лукашенко.
• «Беларусь — плацдарм в борьбе за богатства России».
Хренин также предупредил об угрозе появления в космосе "ударных группировок", добавляет Kyky.
"Белорусский партизан"
11:16 23/06/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение