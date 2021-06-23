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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Хренин заявил о причастности США к попытке покушения на Лукашенко - у Минобороны якобы есть доказательства

Министр обороны РБ Виктор Хренин выступил на Московской конференции по международной безопасности.


Главные тезисы из его выступления приводит TUT.by:

• инцидент с Ryanair использовали для снижения транзитного потенциала Беларуси;

• получены доказательства причастности США к подготовке переворота в Беларуси и к попытке покушения на Лукашенко.

• «Беларусь — плацдарм в борьбе за богатства России».

Хренин также предупредил об угрозе появления в космосе "ударных группировок", добавляет Kyky.
"Белорусский партизан"
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