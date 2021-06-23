+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Последний ресурс режима. Как "административка" стала главным инструментом репрессий

По количеству административных дел, которые фиксируют правозащитники, мы вернулись в ситуацию мая 2020 года.

Последний ресурс режима. Как "административка" стала главным инструментом репрессий
Несмотря на отсутствие широких публичных активностей, цифры по инцидентам, связанным с административными делами, соответствуют показателям прошлого года, то есть началу активной фазы избирательной кампании-2020.

В мае 2020 года более 80% зафиксированных «Весной» административных дел проходили по бывшей статье 23.34 «нарушение порядка организации и проведения массовых мероприятий». В мае 2021 года по той же статье (только с измененным в КоАП номере с 23.34 на 24.23) было зафиксировано более 76% административных дел.

Откуда такое количество участников массовых акций?

Нужно отметить, что за год правоохранительная и судебная системы прошли определенную эволюцию от преследования лидеров и активистов протестного движения, до имитации борьбы с протестной активностью и давлением на одних и тех же активистов. 

К примеру, если год назад, в мае 2020-го дела обвинения в административных правонарушениях выдвигались против участников пикетов по сбору подписей в поддержку альтернативных кандидатов, то через год, многие из осужденные по статье о «массовых мероприятиях», ни в каких массовых мероприятиях участие не принимали. 

"Массовыми акциями" стали считаться флажки в машине или желание попасть на открытый судебный процесс. 

А наличие дома национального флага, который еще год назад свободно продавался в магазинах, теперь уже доказательство причастности к "экстремистскому" сообществу.

Помимо прочего, активно практикуется наказание повторными административными делами, возможно здесь срабатывает логика «перевоспитания» активистов либо дополнительного давления с целью деморализовать сторонников перемен. 

После последних изменений в уголовный кодекс данная практика несет также дополнительный риск, в частности после 2 административных дел за участие в акциях протеста можно стать фигурантом статьи 342-2 Уголовного кодекса.

300 человек – это много или мало?

Если бы массовые акции действительно продолжались, как это было год назад, мы могли бы сказать, что уровень давления на гражданское общество остается прежним. 

Учитывая отсутствие и самих акций, и призывов к их проведению – цифры уровня 2020 года показывают изменение трактовки «массового мероприятия», а также отмобилизованность системы – меньше политически мотивированных «административок» уже не получается. 

После вероятного пика в августе 2021-го важным показателем будет количество инцидентов, связанных с административными делами, в октябре-ноябре этого года. 

Если текущая политическая динамика продолжится, а пока нет никаких оснований утверждать обратное, мы увидим, вероятнее всего, рост политически мотивированных административных дел на фоне отсутствия публичной протестной активности. 

Учитывая массовое неприятие в обществе текущей белорусской администрации, необходимость расширения давления на все новые группы общества – это последний ресурс управления и принуждения к лояльности, который остается у официального Минска.

Сохранение текущих значений или снижение фиксируемых административных дел, будет отражать либо определенную «разрядку» в обществе, либо смещение политически мотивированного преследования в сторону уголовной ответственности.

По данным правозащитного центра «Весна», за год количество инцидентов, которые связанны с административными процессами превысило 30 тысяч. 

По заявлению экс-главы СК Ивана Носкевича с лета 2020 года расследуется более 2400 уголовных дел "экстремистской" направленности. 

Политическими заключенными признаны более 500 человек. С начала протестов, политзаключенными признавались также и осужденные по административным делам.

Данные правозащитного центра «Весна» по инцидентам, которые связанным с административными процессами с мая 2020 года по май 2021 года.

Май 2020: 271; 
Июнь 2020: 487; 
Июль 2020: 628; 
Август 2020: 8000; 
Сентябрь 2020: 4164; 
Октябрь 2020: 3106; 
Ноябрь 2020: 4483; 
Декабрь 2020: 1362; 
Январь 2021: 747; 
Февраль 2021: 393; 
Март 2021: 954; 
Апрель 2021: 292; 
Май 2021: 315.
Аркадий Нестеренко, nmnby.eu
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Анатолий Лебедько
Цветы с Окрестина | Любовь сильнее насилия!
Игорь Драко
Польша возвращает себе Беларусь
Канапацкая Ганна
На отставку Виктора Шеймана
Павел Знавец
ВІДЭА, якое варта паглядзець кожнаму...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]