Несмотря на отсутствие широких публичных активностей, цифры по инцидентам, связанным с административными делами, соответствуют показателям прошлого года, то есть началу активной фазы избирательной кампании-2020.





В мае 2020 года более 80% зафиксированных «Весной» административных дел проходили по бывшей статье 23.34 «нарушение порядка организации и проведения массовых мероприятий». В мае 2021 года по той же статье (только с измененным в КоАП номере с 23.34 на 24.23) было зафиксировано более 76% административных дел.





Откуда такое количество участников массовых акций?

Нужно отметить, что за год правоохранительная и судебная системы прошли определенную эволюцию от преследования лидеров и активистов протестного движения, до имитации борьбы с протестной активностью и давлением на одних и тех же активистов.





К примеру, если год назад, в мае 2020-го дела обвинения в административных правонарушениях выдвигались против участников пикетов по сбору подписей в поддержку альтернативных кандидатов, то через год, многие из осужденные по статье о «массовых мероприятиях», ни в каких массовых мероприятиях участие не принимали.





"Массовыми акциями" стали считаться флажки в машине или желание попасть на открытый судебный процесс.





А наличие дома национального флага, который еще год назад свободно продавался в магазинах, теперь уже доказательство причастности к "экстремистскому" сообществу.





Помимо прочего, активно практикуется наказание повторными административными делами, возможно здесь срабатывает логика «перевоспитания» активистов либо дополнительного давления с целью деморализовать сторонников перемен.





После последних изменений в уголовный кодекс данная практика несет также дополнительный риск, в частности после 2 административных дел за участие в акциях протеста можно стать фигурантом статьи 342-2 Уголовного кодекса.





300 человек – это много или мало?

Если бы массовые акции действительно продолжались, как это было год назад, мы могли бы сказать, что уровень давления на гражданское общество остается прежним.





Учитывая отсутствие и самих акций, и призывов к их проведению – цифры уровня 2020 года показывают изменение трактовки «массового мероприятия», а также отмобилизованность системы – меньше политически мотивированных «административок» уже не получается.





После вероятного пика в августе 2021-го важным показателем будет количество инцидентов, связанных с административными делами, в октябре-ноябре этого года.





Если текущая политическая динамика продолжится, а пока нет никаких оснований утверждать обратное, мы увидим, вероятнее всего, рост политически мотивированных административных дел на фоне отсутствия публичной протестной активности.





Учитывая массовое неприятие в обществе текущей белорусской администрации, необходимость расширения давления на все новые группы общества – это последний ресурс управления и принуждения к лояльности, который остается у официального Минска.





Сохранение текущих значений или снижение фиксируемых административных дел, будет отражать либо определенную «разрядку» в обществе, либо смещение политически мотивированного преследования в сторону уголовной ответственности.





По данным правозащитного центра «Весна», за год количество инцидентов, которые связанны с административными процессами превысило 30 тысяч.





По заявлению экс-главы СК Ивана Носкевича с лета 2020 года расследуется более 2400 уголовных дел "экстремистской" направленности.





Политическими заключенными признаны более 500 человек. С начала протестов, политзаключенными признавались также и осужденные по административным делам.





Данные правозащитного центра «Весна» по инцидентам, которые связанным с административными процессами с мая 2020 года по май 2021 года.





Май 2020: 271;

Июнь 2020: 487;

Июль 2020: 628;

Август 2020: 8000;

Сентябрь 2020: 4164;

Октябрь 2020: 3106;

Ноябрь 2020: 4483;

Декабрь 2020: 1362;

Январь 2021: 747;

Февраль 2021: 393;

Март 2021: 954;

Апрель 2021: 292;

Май 2021: 315.







