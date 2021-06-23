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От Лукашенко уже ничего не зависит?

Эксперты - о том, что ЕС планирует сделать с Беларусью


В ЕС и США окончательно определились с дальнейшей судьбой власти Александра Лукашенко. Об этом сообщили эксперты iSANS по итогам форума по глобальной безопасности GLOBSEC, который завершился в Словакии и на котором состоялась полуторачасовая дискуссия о Беларуси.

«Обратной дороги к нормализации, которой 10 месяцев добивается Владимир Макей, не случится – к такому выводу пришли участники дискуссии. 

Евроатлантические партнёры приняли принципиальное решение о завершении любых переговоров с режимом Лукашенко до момента его реального ухода из политики. Поддержка демократических сил и избранного президента Беларуси Светланы Тихановской сильна как никогда ранее. 

Принят ряд решений о переходе от символических санкций к реальным экономическим мерам, чтобы уничтожить основы так называемой «луканомики» – системы коррупционных схем, которые держатся на бизнесах «кошельков Лукашенко», — сообщили эксперты iSANS.

По их словам, «вопрос заключается лишь в том, насколько быстро санкции приведут к финансовому параличу бюрократии и «силового блока». 

ЕС ещё не объявил о запуске первого пакета секторальных санкций, но, по информации нескольких источников @iSANS_Belarus, в Брюсселе начата подготовка уже второго пакета секторальных санкций».
Источник: telegraf.by
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