От Лукашенко уже ничего не зависит?





В ЕС и США окончательно определились с дальнейшей судьбой власти Александра Лукашенко. Об этом сообщили эксперты iSANS по итогам форума по глобальной безопасности GLOBSEC, который завершился в Словакии и на котором состоялась полуторачасовая дискуссия о Беларуси.





«Обратной дороги к нормализации, которой 10 месяцев добивается Владимир Макей, не случится – к такому выводу пришли участники дискуссии.





Евроатлантические партнёры приняли принципиальное решение о завершении любых переговоров с режимом Лукашенко до момента его реального ухода из политики. Поддержка демократических сил и избранного президента Беларуси Светланы Тихановской сильна как никогда ранее.





Принят ряд решений о переходе от символических санкций к реальным экономическим мерам, чтобы уничтожить основы так называемой «луканомики» – системы коррупционных схем, которые держатся на бизнесах «кошельков Лукашенко», — сообщили эксперты iSANS.





По их словам, «вопрос заключается лишь в том, насколько быстро санкции приведут к финансовому параличу бюрократии и «силового блока».





ЕС ещё не объявил о запуске первого пакета секторальных санкций, но, по информации нескольких источников @iSANS_Belarus, в Брюсселе начата подготовка уже второго пакета секторальных санкций».



