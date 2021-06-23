







Лукашенко прокомментировал ситуацию с нелегальной миграцией через Беларусь в страны Европы. Фото: БелТА





Александр Лукашенко 22 июня принял участие в церемонии возложения венков в Брестской крепости по случаю 80-летия со дня начала Великой Отечественной войны. Он заявил, что страны Европы ждут от Беларуси помощи в борьбе с нелегальной миграцией, пишет kp.by. Прямая трансляция выступления велась на Yotube-канале АТН.





- Европейские страны сейчас от Беларуси ждут помощи в борьбе с нелегальной миграцией. Причем в Европу бегут сейчас жители тех стран, которые Запад сам же и уничтожил. Взвыли они сейчас: ах, белорусы не защищают их. Они от нас требуют защитить их от контрабанды, от наркотиков. Из-за Атлантики аж сигнал слышен: помогите, как раньше это было, задержите материалы ядерные, чтобы в Европу они не попали. Так вот и хочется спросить: вы что, вообще очумели? Вы против нас развязали гибридную войну и требуете от нас, чтобы мы защищали вас, как и прежде? - задался вопросом Александр Лукашенко.





Он добавил, что Европа сегодня информационно пытается душить Беларусь.





- Вы сегодня нас информационно пытаетесь душить, методично и коллективно. Вы рушите, пытаетесь экономику нашу убить и вместе с тем ждете от нас, что мы будет тратить сотни миллионов долларов, как и прежде, на защиту ваших геополитических интересов? Только безумцы могут так думать и рассчитывать на нашу поддержку. Это бесперспективно. Вы, господа, опоздали, - заявил Лукашенко.







