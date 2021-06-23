США начали размещать системы противоракетной обороны в Польше









Развитием глобальной системы ПРО США занимаются с 2002 года, когда они вышли из договора с Россией по противоракетной обороне. Тогда же страны решили принять меры для "укрепления доверия и расширения транспарентности в сфере противоракетной обороны". Вскоре после этого Штаты начали разворачивать системы в Польше и Чехии, а в 2009 году курс по размещению ПРО скорректировали в пользу так называемой "нестратегической адаптивной системы ПРО", пишет РИА Новости.





Помимо Польши, системы противоракетной обороны размещены в Румынии и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Рядом с берегами России и Китая, которые выступают против ПРО, были развернуты средства перехвата баллистических ракет.