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США начали размещать системы противоракетной обороны в Польше

В Польше приступили к установке систем противоракетной обороны Aegis Ashore. Их расположат на базе Редзиково. Как сообщает американское Агентство противоракетной обороны (MDA), удалось достичь "важнейших этапов установки системы вооружения".



Развитием глобальной системы ПРО США занимаются с 2002 года, когда они вышли из договора с Россией по противоракетной обороне. Тогда же страны решили принять меры для "укрепления доверия и расширения транспарентности в сфере противоракетной обороны". Вскоре после этого Штаты начали разворачивать системы в Польше и Чехии, а в 2009 году курс по размещению ПРО скорректировали в пользу так называемой "нестратегической адаптивной системы ПРО", пишет РИА Новости.

Помимо Польши, системы противоракетной обороны размещены в Румынии и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Рядом с берегами России и Китая, которые выступают против ПРО, были развернуты средства перехвата баллистических ракет.
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