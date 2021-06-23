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Ситуация в Йемене: битва за Марибскую дамбу

В Йемене идут ожесточенные бои за город Мариб между правительственными войсками и повстанцами-хуситами. За два дня погибли 90 человек, сообщает France 24.


Хуситы активизировали попытки захватить Мариб, пишет news.liga.net, который является последним оплотом правительственных войск на севере страны. Контроль над богатым нефтью регионом укрепил бы их позиции на мирных переговорах, отмечают журналисты.

Официальные лица лоялистов сообщили AFP, что правительственным войскам удалось отразить атаку хуситов, в результате которой с понедельника, 21 июня, погибли 63 повстанца и 27 солдат лоялистов.

Усиление боев за Мариб и возможный переход его под контроль повстанцев создает гуманитарную угрозу, поскольку многие йеменцы бежали в этот район, спасаясь от боевых действий в других частях страны.

Коалиция под предводительством Саудовской Аравии вторглась в Йемен в марте 2015 года после того, как хуситы свергли правительство страны.
В апреле 2021 года хуситы атаковали нефтеперерабатывающие заводы в Саудовской Аравии с помощью дронов и ракет.
19 июня ПВО Саудовской Аравии перехватила 17 дронов хуситов.
Источник: Денис Юдин
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