Белорусы требовали проверить законность провластного митинга перед посольством: Что ответили власти
В конце мая члены провластной Коммунистической партии Беларуси устроили митинг перед зданием посольства Литвы.
«Коммунисты уверены, что элита Литвы умышленно повторила латышскую грязную провокацию. Мы должны поддержать наши символы, наши идеалы, наши завоевания и успехи под нашим знаменем и знаменем Великой Победы, знаменем нашей партийной принадлежности! Фашизм не пройдёт!»
По фотографиям видно, пишет the-village.me, что митингующие даже прикрепили к забору посольства флажок с серпом и молотом.
Белорусы решили, что митинг проходил с нарушением закона, и составили петицию на портале «Удобный город». Во-первых, для проведения митинга нужно подать заявку не позднее чем за 15 дней до предполагаемой даты.
Во-вторых, нужно заключить договор с милицией, врачами и уборщиками. «Однако, на массовом мероприятии, которое проводилось 25 мая 2021 года возле здания посольства Литовской Республики не были замечены ни сотрудники органов внутренних дел, ни сотрудники МЧС, ни врачи!»
В-третьих, статья 9 Закона «О массовых мероприятиях в Республике Беларусь» запрещает проведение массовых мероприятий на расстоянии менее 50 метров от зданий дипломатических представительств и консульских учреждений.
Поэтому, мы, нижеподписавшиеся, полагаем, что данное массовое мероприятие носило незаконный характер.
На основании вышесказанного, мы, как граждане Республики Беларусь, требуем:
— дать правовую оценку проведённому 25 мая 2021 г. массовому мероприятию возле посольства Литовской Республики, расположенного по адресу: г. Минск, ул. Захарова, 68, относительно его соответствия требованиям законодательства Республики Беларусь, регулирующего порядок проведения массовых мероприятий;
— в случае установления фактов нарушения законодательства о массовых мероприятиях при проведении вышеуказанного митинга: отсутствия разрешительных документов у организаторов данного мероприятия, несоблюдения порядка организации или проведения митинга, привлечь участников к ответственности по ст. 24.23 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях;
— проверить участников этого мероприятия на предмет их участия в массовых беспорядках.
Петиция отправилась в УВД администрации партизанского района Минска.
Оттуда пришел ответ за подписью вриод начальника УВД администрации Партизанского района Александра Бутько.
В ответе сказано:
По результатам рассмотрения, а также предоставленных адресов страниц интернет-ресурсов, поводов и оснований для начала административного либо уголовного процессов не найдено. Рассмотрение вопроса о наличии разрешения на проведение массового мероприятия, имевшего место 25.05.2021 вблизи посольства Литовской Республики на территории Республики Беларусь, не находится в компетенции органов внутренних дел. На основании имеющихся материалов, направленных вами для дачи правовой оценки, достоверно установить факт возможного совершенного административного правонарушения, не представляется возможным.
07:37 23/06/2021
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