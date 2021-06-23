Белорусских адвокатов лишают независимости. Как это происходит

Специально для рубрики DW "Беларусь. Перспективы" Сергей Зикрацкий написал об изменениях в закон об адвокатуре как попытке лишить белорусских адвокатов независимости. Обсудить его мнение и поделиться своим видением ситуации можно под соответствующим постом в Telegram-канале "DW Беларусь".





На прошлой неделе произошел инцидент, который многим может показаться абсурдным. Во время рассмотрения уголовного дела судья отстранил адвоката Андрея Мочалова от защиты обвиняемой в суде. Оказалось, что во время обеденного перерыва представители коллегии адвокатов отправили в суд факс, в котором сообщили, что адвокат был исключен из коллегии и не может больше осуществлять защиту. Пикантность этой ситуации добавляет то, что такие санкции были приняты в отношении адвоката почти три недели назад, но коллегия адвокатов не удосужилась сообщить об этом.





Наиболее возмутительным в этой ситуации является повод для санкций в отношении адвоката. Основанием для возбуждения дисциплинарного производства послужили высказывания адвоката о том, что в отношении его клиента сотрудниками правоохранительных органов применялось насилие. Эти сведения адвокат получил от самого клиента во время встречи в следственном изоляторе. Клиент показал адвокату синяки и другие увечья и просил адвоката подготовить жалобу по этому факту. После оглашения этих сведений в СМИ коллегия адвокатов возбудила против адвоката дисциплинарное производство - якобы адвокат не имел право высказывать такое мнение до окончания проверки, проводимой правоохранительными органами.





Органы адвокатского самоуправления (Советы коллегии адвокатов) давно перестали отражать интересы самих адвокатов. В последнее время они все более активно начинают действовать против них. В адвокатской среде Советы уже давно называют филиалом министерства юстиции. Фактически они сейчас занимаются не защитой, а планомерным уничтожением активных адвокатов, еще пытающихся защищать активистов протестных движений. Основная причина этому - последние изменения в закон об адвокатуре. Закон был опубликован в мае и вступит в силу в ноябре 2021 года. Эти изменения можно смело назвать реквием по независимой белорусской адвокатуре.





Вот топ-5 изменений, которые полностью уничтожают независимую адвокатуру в Беларуси.





1. Министерство юстиции будет согласовывать руководство коллегий адвокатов





Ранее адвокаты самостоятельно определяли, кого они будут выбирать в свои руководящие органы - Советы. В новом законе прописано, что все кандидатуры в Советы должны согласовываться с министерством юстиции. Если их не согласовал Минюст, надо представить другие кандидатуры. Если и они не подойдут, Минюст сам предложит своих кандидатов. Причем даже если адвокаты проголосуют против таких кандидатур, это, по сути, ничего не меняет - по новому закону кандидатура Минюста в Совет считается избранной, даже если она дважды была отклонена адвокатами.





2. Все полномочия по рассмотрению дисциплинарных производств переходят к Советам коллегий адвокатов





Сергей Зикрацкий





Ранее дисциплинарные производства в отношении адвокатов рассматривали специальные дисциплинарные комиссии, которые выбирали сами адвокаты - в большинстве своем туда входили самые опытные и авторитетные специалисты. Однако зачастую дисциплинарные комиссии не находили в действиях адвокатов нарушений либо принимали не те санкции, которые ждали от них в министерстве юстиции (для всех было очевидно, что единственная санкция, которая удовлетворяла бы Минюст, была исключение адвоката из коллегии). Поэтому вполне логичным было предусмотреть в новом законе прекращение работы независимых дисциплинарных коллегий и передачу всех прав по рассмотрению дисциплинарных производств Советам коллегий (которые, как мы теперь знаем, будут полностью зависимы от министерства юстиции).





3. Кандидатов на позицию адвокатов будут согласовывать в Минюсте





Сейчас для того, чтобы попасть в адвокатуру, необходимо иметь опыт юридической деятельности, пройти стажировку в адвокатуре и сдать экзамен. При этом полномочия по набору стажеров - это исключительная компетенция Советов коллегий адвокатов. Новым законом предусмотрено, что в стажеры можно принять только тех кандидатов, которых согласует министерство юстиции. Никаких критериев для согласования или несогласования стажеров законом не предусмотрено. Очевидно, что уже на стадии стажировки Минюст будет отсеивать неугодных кандидатов.





В свою очередь для бывших сотрудников прокуратуры, судов, следственных и правоохранительных органов предусмотрен упрощенный порядок. В случае ходатайства со стороны профильного ведомства (прокуратура, суд, следственный комитет и т.д.) такие люди проходят стажировку в усеченном формате и не сдают экзамен - им достаточно пройти только устное собеседование.





Очевидно, что ролью новых адвокатов, которые придут из силовых структур, будет "помощь" следствию. Помощниками следователей называют в Беларуси адвокатов, которые не занимают активной позиции по защите, а только формально присутствуют на следственных действиях и ставят свои подписи под процессуальными документами. Такие адвокаты будут скорее советовать клиенту начать сотрудничать со следствием, чем пытаться обговорить позицию защиты и попробовать собрать доказательства невиновности. Теперь таких адвокатов станет больше.





4. Съезды адвокатов лишены возможности определять финансовые вопросы





В действующем законе прописано, что съезды адвокатов определяют все финансовые вопросы адвокатской деятельности - утверждают размер взносов на финансирование коллегий, сметы и отчеты о трате таких средств. В новом законе такие полномочия переданы Советам коллегий. Таким образом, сами адвокаты через свои съезды лишены двух основных инструментов, которые гарантировали их независимость, - они лишены возможности избирать свое руководство (оно теперь фактически будет определяться в Минюсте) и лишены возможности определять бюджет органов управления (он теперь будет определяться самими органами управления, которые, в свою очередь, будут определяться в Минюсте).





5. Сокращается список возможных форм адвокатской деятельности





В действующем законе предусмотрено, что адвокаты могут работать в 3 различных формах: юридическая консультация, адвокатское бюро и как адвокаты, которые осуществляют деятельность индивидуально.





При этом две последние формы адвокатской деятельности появились в Беларуси относительно недавно - после реформы 2012 года. Тогда такое изменение считалось достаточно прогрессивным, поскольку предполагало относительную независимость адвокатов. Юридические консультации создаются Советами коллегий адвокатов, которые полностью их контролируют (назначают руководителя, определяют численность, финансируют и т.д.). В то же время адвокатские бюро создаются конкретными адвокатами, которые сами определяют состав партнеров, сами принимают решение о финансировании, определяют себе управляющего партнера. В новом законе решено вновь вернуться к одной единственной форме работы - юридическим консультациям. На практике это означает, что теперь не адвокаты, а Советы будут определять, в какой конкретной юридической консультации им работать, кто будет руководить этой консультацией, и сколько адвокаты должны перечислять на финансирование такой консультации.





Вишенкой на торте можно назвать переходные положения нового закона - в течение шести месяцев адвокатам предстоит переизбрать органы управления. Учитывая, что новое руководство должно быть согласовано с Минюстом, текущие руководители будут делать все возможное, чтобы этому самому Минюсту понравиться. Поэтому ситуации, аналогичные исключению из коллегии адвокатов Андрея Мочалова, мы в ближайшее время будем наблюдать с завидной регулярностью.





Автор: Сергей Зикрацкий - бывший белорусский адвокат. С 2020 года представлял в суде интересы журналистов, которые проходят по политически мотивированным административным и уголовным делам. В марте 2021 года не прошел внеочередную аттестацию и был лишен лицензии на осуществление адвокатской деятельности. В настоящее время - представитель Светланы Тихановской по правовым вопросам.





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