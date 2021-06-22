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Лукашенко в Бресте возмутился: что дальше — интервенция? "Забудьте. Успокойтесь!"

22 июня Александр Лукашенко выступил с эмоциональной речью в мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой".

Александр Лукашенко возлагает венок в мемориальном комплексе / БЕЛТА

22 июня Александр Лукашенко выступил с эмоциональной речью в мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой". Он возмущался санкциями, которые ввел Европейский союз против властей Беларуси ("Европа пытается убить Беларусь").

"Вы не душить нас должны, вы на руках нас должны носить, немцы, поляки, так называемый Европейский союз, потому что мы спасли вас от коричневой чумы!" — заявил он. "Хотелось бы знать, что дальше — интервенция? — продолжал он. — Забудьте. Успокойтесь! Дорого она вам обойдется".

А дальше Лукашенко предупредил о возможном горячем конфликте: "Как и 80 лет назад, регион находится на грани глобального конфликта". Он предложил "остановиться у этой последней черты", так как "завтра будет поздно".
euroradio.fm
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