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Боррель: ЕС может принять и пятый пакет санкций против властей Беларуси

Руководитель европейской дипломатии Жозеп Боррель прокомментировал принятый ЕС 4-й пакет против властей Беларуси и высказался насчёт дальнейшего давления на официальный Минск.

Боррель: ЕС может принять и пятый пакет санкций против властей Беларуси
Светлана Тихановская и Жозеп Боррель / Reuters
 21 июня Брюссель добавил в "чёрный список" 78 физических и 8 юридических лиц. Что дальше? Секторальные экономические санкции. Наработки рабочей группы уже в конце этой недели рассмотрят на саммите главы стран Евросоюза.

"Мы обсудили и экономические санкции, которые мы намерены принять в скором времени, после саммита ЕС", — сказал Боррель по итогам заседания министров иностранных дел стран Евросоюза. Ожидается, что это будет удар по калийным, нефтяным и банковским секторам.

Руководитель европейской дипломатии не исключает, что будет принят и пятый пакет санкций, поскольку в Брюсселе не видят иного способа влияния "на действия людей, ответственных за происходящее в Беларуси".

ЕС, США, Великобритания и Канада выступили с совместным заявлением о введении согласованных санкций. Также в понедельник к властям Беларуси обратился руководиитель Европейского совета Шарль Мишель. "Освободите всех политических заключённых, — пишет он в Twitter. — Прекратите дальнейшие репрессии. Начните инклюзивный национальный диалог".
euroradio.fm
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